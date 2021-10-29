Артем Дзюба
РПЛ
Олег Веретенников
Зенит
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Олег Веретенников

Дзюба поставил рекорд чемпионатов России, забив 144-й гол

2 часа назад

Артем Дзюба отличился в матче «Зенит»«Динамо», забив третий гол своей команды. Это его 144-й гол в истории чемпионатов России.

Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который забил 143 гола. В тройке есть Александр Кержаков (139).

  • Дзюба всю карьеру провел в российских клубах – играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».
  • За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года. Недавно он забил 100-й гол за клуб во всех турнирах – тульскому «Арсеналу».
  • В этом сезоне у Дзюбы семь голов в сезоне РПЛ.

Напомним, что РПЛ не учитывает гол Дзюбы за «Томь» в 2010 году «Локомотиву» и записала его как автогол Янбаева. Поэтому у Дзюбы 144 гола, а не 145. Мы разобрали ситуацию в отдельном материале.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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