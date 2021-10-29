Артем Дзюба
РПЛ
Олег Веретенников
Зенит
Дзюба поставил рекорд чемпионатов России, забив 144-й гол
2 часа назад
Артем Дзюба отличился в матче «Зенит» – «Динамо», забив третий гол своей команды. Это его 144-й гол в истории чемпионатов России.
Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который забил 143 гола. В тройке есть Александр Кержаков (139).
- Дзюба всю карьеру провел в российских клубах – играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».
- За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года. Недавно он забил 100-й гол за клуб во всех турнирах – тульскому «Арсеналу».
- В этом сезоне у Дзюбы семь голов в сезоне РПЛ.
Напомним, что РПЛ не учитывает гол Дзюбы за «Томь» в 2010 году «Локомотиву» и записала его как автогол Янбаева. Поэтому у Дзюбы 144 гола, а не 145. Мы разобрали ситуацию в отдельном материале.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые