Дзюба поставил рекорд чемпионатов России, забив 144-й гол

Артем Дзюба отличился в матче «Зенит» – «Динамо», забив третий гол своей команды. Это его 144-й гол в истории чемпионатов России.

Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову, который забил 143 гола. В тройке есть Александр Кержаков (139).

Дзюба всю карьеру провел в российских клубах – играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».

За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года. Недавно он забил 100-й гол за клуб во всех турнирах – тульскому «Арсеналу».

В этом сезоне у Дзюбы семь голов в сезоне РПЛ.

Напомним, что РПЛ не учитывает гол Дзюбы за «Томь» в 2010 году «Локомотиву» и записала его как автогол Янбаева. Поэтому у Дзюбы 144 гола, а не 145. Мы разобрали ситуацию в отдельном материале.