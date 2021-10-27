Все участники 1/8 финала Кубка России. 9 из 16 – клубы РПЛ

В Кубке России завершились матчи элитного группового раунда. В 1/8 финала вышли 11 клубов – семь представляют ФНЛ-1.

Всего на данной стадии сыграют девять команд РПЛ. В 1/8 финала добавятся участники еврокубков: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Сочи» и «Рубин» – они будут хозяевами.

В 1/8 финала вышли клубы из РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Все 16 участников:

🔝 «Зенит»

🔝 «Спартак»

🔝 «Локомотив»

🔝 «Рубин»

🔝 «Сочи»

🔝 «Динамо»

🔝 ЦСКА

🔝 «Нижний Новгород»

🔝 «Арсенал»

1⃣ «Енисей»

1⃣ «Ротор»

1⃣ «Алания»

1⃣ КАМАЗ

1⃣ «Кубань»

1⃣ «Балтика»

2⃣ «Чайка»

От РПЛ из Кубка России вылетели «Ростов», «Урал», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Химки».

Все пары и места проведения для остальных команд определятся после жеребьевки. Матчи 1/8 финала пройдут 2 марта 2022 года.

Финал Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель трофея – «Локомотив», который выигрывал его чаще всех (девять титулов).