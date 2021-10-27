Кубок России
РПЛ
Все участники 1/8 финала Кубка России. 9 из 16 – клубы РПЛ
вчера, 22:06
В Кубке России завершились матчи элитного группового раунда. В 1/8 финала вышли 11 клубов – семь представляют ФНЛ-1.
Всего на данной стадии сыграют девять команд РПЛ. В 1/8 финала добавятся участники еврокубков: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Сочи» и «Рубин» – они будут хозяевами.
В 1/8 финала вышли клубы из РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Все 16 участников:
- 🔝 «Зенит»
- 🔝 «Спартак»
- 🔝 «Локомотив»
- 🔝 «Рубин»
- 🔝 «Сочи»
- 🔝 «Динамо»
- 🔝 ЦСКА
- 🔝 «Нижний Новгород»
- 🔝 «Арсенал»
- 1⃣ «Енисей»
- 1⃣ «Ротор»
- 1⃣ «Алания»
- 1⃣ КАМАЗ
- 1⃣ «Кубань»
- 1⃣ «Балтика»
- 2⃣ «Чайка»
От РПЛ из Кубка России вылетели «Ростов», «Урал», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Химки».
Все пары и места проведения для остальных команд определятся после жеребьевки. Матчи 1/8 финала пройдут 2 марта 2022 года.
Финал Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель трофея – «Локомотив», который выигрывал его чаще всех (девять титулов).
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