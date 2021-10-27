Люка Эрнандес
Бундеслига
Бавария
Суд Мадрида приостановил решение на шестимесячный арест Люки Эрнандеса. Он выплатит штраф 96 тысяч евро
3 часа назад
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не будет отбывать шестимесячный срок в тюрьме после решения окружного суда Мадрида, который удовлетворил апелляцию футболиста.
В 2017 году Эрнандес нарушил запрет на сближение со своей девушкой Амелией Льоренте, когда улетел с ней в отпуск. Сейчас пара жената и имеет трехлетнего сына. Больше деталей – здесь.
До 19 октября Эрнандес должен был явиться в суд Мадрида. Теперь в течение четырех лет он не должен совершать правонарушений и выплатит штраф в размере 96 тысяч евро. Если Эрнандес не выполнит требования, то попадет в тюрьму.
Суд объяснил отказ от ареста тем, что инцидент конфликта с девушкой был в 2015 году, с момента вынесения приговора в 2017 году Эрнандес не совершал других преступлений.
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