Люка Эрнандес
Бундеслига
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Люка Эрнандес #Бавария #Бундеслига

Суд Мадрида приостановил решение на шестимесячный арест Люки Эрнандеса. Он выплатит штраф 96 тысяч евро

3 часа назад

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес не будет отбывать шестимесячный срок в тюрьме после решения окружного суда Мадрида, который удовлетворил апелляцию футболиста.

В 2017 году Эрнандес нарушил запрет на сближение со своей девушкой Амелией Льоренте, когда улетел с ней в отпуск. Сейчас пара жената и имеет трехлетнего сына. Больше деталей – здесь.

До 19 октября Эрнандес должен был явиться в суд Мадрида. Теперь в течение четырех лет он не должен совершать правонарушений и выплатит штраф в размере 96 тысяч евро. Если Эрнандес не выполнит требования, то попадет в тюрьму.

Суд объяснил отказ от ареста тем, что инцидент конфликта с девушкой был в 2015 году, с момента вынесения приговора в 2017 году Эрнандес не совершал других преступлений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Bild
Еще по теме
У Эрнандеса судебный запрет приближаться к девушке после избиения. Но они помирились и завели семью – за это Эрнандес получит тюремный срок
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Люка Эрнандес
#Бавария
#Бундеслига