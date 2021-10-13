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Люка Эрнандес должен явиться в Мадрид для тюремного заключения из-за нарушения запрета суда на общение с женой

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В 2017 году защитник «Баварии» Люка Эрнандес выступал за «Атлетико» и в феврале на улице конфликтовал со своей девушкой. После этого Эрнандес получил штраф, месяц общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров.

В момент полугодового запрета на общение или контакт пара вместе отправилась в отпуск, а потом поженилась. Суд посчитал это нарушением запрета. Эрнандес получил полгода тюрьмы.

Прокурор требовал год тюремного заключения – апелляция адвокатов отклонена, потому что Эрнандес отказался от выполнения общественных работ.

  • До 19 октября Эрнандес должен явиться в суд Мадрида, где ему выберут место заключения. Он подал апелляцию на это решение.
  • «Бавария» не давала комментариев по ситуации. По информации As, она не знала о происходящем.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
AS
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