Люка Эрнандес
Бундеслига
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Люка Эрнандес #Бавария #Бундеслига

Люка Эрнандес должен явиться в Мадрид для тюремного заключения из-за нарушения запрета суда на общение с женой

час назад

В 2017 году защитник «Баварии» Люка Эрнандес выступал за «Атлетико» и в феврале на улице конфликтовал со своей девушкой. После этого Эрнандес получил штраф, месяц общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров.

В момент полугодового запрета на общение или контакт пара вместе отправилась в отпуск, а потом поженилась. Суд посчитал это нарушением запрета. Эрнандес получил полгода тюрьмы.

Прокурор требовал год тюремного заключения – апелляция адвокатов отклонена, потому что Эрнандес отказался от выполнения общественных работ.

  • До 19 октября Эрнандес должен явиться в суд Мадрида, где ему выберут место заключения. Он подал апелляцию на это решение.
  • «Бавария» не давала комментариев по ситуации. По информации As, она не знала о происходящем.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
AS
Еще по теме
Что стало с Адамом Джонсоном – звездой АПЛ, который сел в тюрьму за связь с несовершеннолетней
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Люка Эрнандес
#Бавария
#Бундеслига