ЦСКА обыграл «Металлург» в Кубке России. Общая разница мячей за два матча – 6:0

ЦСКА обыграл «Металлург» из Липецка со счетом 2:0 в Кубке России. Авторы голов – Бохинен и Бистрович. В этой игре Бруно Фукс впервые появился в стартовом составе.

Во втором тайме травму получил 17-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Соперник ударил ему по руке. Вместо Торопа на замену вышел Данила Боков.

Для ЦСКА это была вторая игра в Кубке России. Ранее клуб разгромил ижевский «Зенит» со счетом 4:0.

ЦСКА не проигрывает во всех турнирах с 28 августа. Дальше ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России. Матчи этой стадии пройдут в марте.