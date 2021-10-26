ЦСКА
Кубок России
Владислав Тороп
Данила Боков
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#ЦСКА #Данила Боков #Кубок России #Владислав Тороп

ЦСКА обыграл «Металлург» в Кубке России. Общая разница мячей за два матча – 6:0

5 часов назад

ЦСКА обыграл «Металлург» из Липецка со счетом 2:0 в Кубке России. Авторы голов – Бохинен и Бистрович. В этой игре Бруно Фукс впервые появился в стартовом составе.

Во втором тайме травму получил 17-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Соперник ударил ему по руке. Вместо Торопа на замену вышел Данила Боков.

Для ЦСКА это была вторая игра в Кубке России. Ранее клуб разгромил ижевский «Зенит» со счетом 4:0.

ЦСКА не проигрывает во всех турнирах с 28 августа. Дальше ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России. Матчи этой стадии пройдут в марте.

Матч завершен
Металлург
Липецк
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бохинен 41
Бистрович 85
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Источник:
Гол.ру
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