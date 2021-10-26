Данила Боков
Кубок России
Владислав Тороп
ЦСКА
Поделиться:
Комментарии:
0
#Данила Боков #ЦСКА #Кубок России #Владислав Тороп

19-летний вратарь Боков дебютировал за ЦСКА. Он вышел на замену в Кубке России

5 часов назад

ЦСКА и «Металлург Липецк» встретились на групповом этапе Кубка России. При счете 1:0 травму получил вратарь ЦСКА Владислав Тороп.

Вместо него на замену вышел Данила Боков. Это 19-летний вратарь, который ранее никогда не играл за клуб в официальных матчах.

Данила Боков – сын бывшего игрока ЦСКА Максима Бокова. Он выступал за ЦСКА на позиции защитника, а потом работал там тренером ДЮСШ.

Transfermarkt оценивает Данилу Бокова в 175 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Фукс впервые вышел в старте ЦСКА

Источник:
твиттер ЦСКА
Еще по теме
ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Данила Боков
#ЦСКА
#Кубок России
#Владислав Тороп