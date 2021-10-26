Данила Боков
Кубок России
Владислав Тороп
ЦСКА
19-летний вратарь Боков дебютировал за ЦСКА. Он вышел на замену в Кубке России
5 часов назад
ЦСКА и «Металлург Липецк» встретились на групповом этапе Кубка России. При счете 1:0 травму получил вратарь ЦСКА Владислав Тороп.
Вместо него на замену вышел Данила Боков. Это 19-летний вратарь, который ранее никогда не играл за клуб в официальных матчах.
Данила Боков – сын бывшего игрока ЦСКА Максима Бокова. Он выступал за ЦСКА на позиции защитника, а потом работал там тренером ДЮСШ.
Transfermarkt оценивает Данилу Бокова в 175 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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