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#РПЛ #Спартак #Зенит

Суд на год запретил пятерым зрителям матча «Зенит» – «Спартак» посещение спортивных мероприятий из-за их поведения

6 часов назад

В Петербурге прошел суд над пятью болельщиками, задержанными на матче РПЛ «Зенит» – «Спартак» (7:1). Всех пятерых признали виновными в нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (ч.3 ст.20.31 КоАП РФ).

  • Евгений Хитьков – штраф 12 000 рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Был пьян, толкался, нецензурно выражался.
  • Евгений и Павел Дубинкины – каждому штраф 10 000 рублей, каждому 1 год бана на спортивных мероприятиях. Были пьяны, толкались, нецензурно выражались.
  • Евгения Дейнеко – штраф 10 тысяч рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Бросил файер.
  • Дениса Хлусова – штраф 10 тысяч рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Бросил два файера.

Игра прошла 24 октября. «Спартак» сразу после матча заявил, что в курсе ситуации с задержанием и «разбирается в причинах». Изначально в заявлении клуба говорилось, что все пятеро – болельщики «Спартака». После приговоров клуб скорректировал данные: его фанатов оказалось трое.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
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