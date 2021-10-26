В Петербурге прошел суд над пятью болельщиками, задержанными на матче РПЛ «Зенит» – «Спартак» (7:1). Всех пятерых признали виновными в нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (ч.3 ст.20.31 КоАП РФ).

Евгений Хитьков – штраф 12 000 рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Был пьян, толкался, нецензурно выражался.

Евгений и Павел Дубинкины – каждому штраф 10 000 рублей, каждому 1 год бана на спортивных мероприятиях. Были пьяны, толкались, нецензурно выражались.

Евгения Дейнеко – штраф 10 тысяч рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Бросил файер.

Дениса Хлусова – штраф 10 тысяч рублей, 1 год бана на спортивных мероприятиях. Бросил два файера.

Игра прошла 24 октября. «Спартак» сразу после матча заявил, что в курсе ситуации с задержанием и «разбирается в причинах». Изначально в заявлении клуба говорилось, что все пятеро – болельщики «Спартака». После приговоров клуб скорректировал данные: его фанатов оказалось трое.