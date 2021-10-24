РПЛ
Спартак
Зенит
Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против «Спартака»
3 часа назад
«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Мозес, Ларссон, Соболев.
- «Спартак» не побеждает «Зенит» семь матчей подряд во всех турнирах. Последняя победа была в 2017 году.
- «Зенит» проиграл три матча подряд во всех турнирах.
Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые