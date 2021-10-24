Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против «Спартака»

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Мозес, Ларссон, Соболев.

«Спартак» не побеждает «Зенит» семь матчей подряд во всех турнирах. Последняя победа была в 2017 году.

«Зенит» проиграл три матча подряд во всех турнирах.

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»