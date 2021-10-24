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#РПЛ #Спартак #Зенит

Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против «Спартака»

3 часа назад

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Литвинов, Айртон, Кофрие, Зобнин, Промес, Мозес, Ларссон, Соболев.

  • «Спартак» не побеждает «Зенит» семь матчей подряд во всех турнирах. Последняя победа была в 2017 году.
  • «Зенит» проиграл три матча подряд во всех турнирах.

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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