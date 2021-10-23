«Ростов» сыграл на ноль впервые в сезоне РПЛ. Это третий клуб в трех матчах 12-го тура, забивший четыре гола

«Ростов» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0 в матче 12-го тура РПЛ.

Это третья победа «Ростова» в сезоне. До этого у команды были победы со счетом 2:1 над «Локомотивом» и «Нижним Новгородом».

В 12-м туре уже состоялись матчи «Динамо» – «Химки» (4:1) и «Нижний Новгород» – «Краснодар» (1:4).

«Ростов» имеет 12 очков и занимает 12-е место в РПЛ. Даже с этой победой у клуба остается отрицательная разница голов – 19:23.