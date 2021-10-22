Эрлинг Холанд
Бундеслига
Боруссия Д
Холанд не сыграет за «Боруссию» Д несколько недель из-за травмы бедра. Это его вторая травма со старта сезона
4 часа назад
Эрлинг Холанд выбыл на неопределенный срок. Он травмировал мышцу бедра и не сыграет «несколько недель», сказал главный тренер «Боруссии» Д Марко Розе.
- Подробностей о травме Холанда нет. Розе сказал только, что речь идет о мышце из группы сгибателей бедра.
- Это его вторая травма за сезон. В сентябре он пропустил три матча «Боруссии» из-за мышечной травмы.
- Всего с сезона-2019/20, когда он дебютировал в Бундеслиге, это 11-я травма. Он пропустил за два полных сезона и начало текущего 20 матчей.
Это лучший бомбардир «Боруссии» в предыдущем сезоне: он забил 41 гол в 41 матче. В этом сезоне он пока тоже лучший: 13 голов в десяти матчах.
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