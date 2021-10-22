Спартак
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#Спартак

В Москве задержан зритель матча «Спартака», напавший на журналиста. Против него возбуждено уголовное дело

2 часа назад

Следственный комитет отчитался о задержании в Москве мужчины, который 20 октября напал на журналиста РБК. Против него расследуют дело по уголовной статье о воспрепятствовании работе журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

  • Речь идет о Валентине Коршунове. РБК называет его бывшим главой фан-клуба «Спартака». После нападения на Коршунова составили административный протокол.
  • Суд уже оштрафовал его на пять тысяч рублей и на два года запретил посещение стадионов. Теперь против него продолжается уголовное дело, следствие запросит его арест.
  • Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до шести лет и возможный запрет на занятия определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нападение произошло вечером в день матча «Спартака» и «Лестера» в Лиге Европы (3:4). РБК выложил видео, на котором Коршунов, стоя возле выхода из VIP-зоны «Открытие банк арены», просит журналиста Александра Щеголева прекратить съемку. Когда тот отказался, Коршунов ударил его.

Ролик показывает только фрагмент конфликта. Что стало его причиной, неизвестно. У пострадавшего зафиксировали ушибы скулы и мягких тканей ушной раковины. Позже, во время суда по административному делу, стало известно, что Коршунов был пьяным в момент нападения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Главного следственного управления по Москве
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