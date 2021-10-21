Локомотив
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Галатасарай
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#Локомотив #Галатасарай #Лига Европы

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей

вчера, 23:59

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» проиграл на своем поле «Галатасараю» – 0:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Актюркоглу 82

«Локомотив» в этом сезоне не побеждал в Лиге Европы – ничья и два поражения. В прошлом сезоне он выступал в Лиге чемпионов, в группе занял последнее место и не вышел в плей-офф еврокубков. В ЛЧ-2020/21 у «Локо» трижды сыграл вничью и трижды проиграл.

Сезон-2019/20: «Локо» тоже занял последнее место в группе, но у него была одна победа. Она случилась в первом туре группового этапа – «Локомотив» обыграл «Байер» 2:1. После этого «Локо» проиграл пять матчей Лиги чемпионов-2019/20 подряд.

Так:

  • Последняя победа в еврокубках для «Локомотива» случилась 18 сентября 2019 года.
  • «Локомотив» не побеждает в еврокубках 14 встреч подряд. Это худшая еврокубковая серия в истории клуба.
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Источник:
Гол
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