«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей

«Локомотив» в этом сезоне не побеждал в Лиге Европы – ничья и два поражения. В прошлом сезоне он выступал в Лиге чемпионов, в группе занял последнее место и не вышел в плей-офф еврокубков. В ЛЧ-2020/21 у «Локо» трижды сыграл вничью и трижды проиграл.

Сезон-2019/20: «Локо» тоже занял последнее место в группе, но у него была одна победа. Она случилась в первом туре группового этапа – «Локомотив» обыграл «Байер» 2:1. После этого «Локо» проиграл пять матчей Лиги чемпионов-2019/20 подряд.

Так: