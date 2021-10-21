Болельщика «Спартака», ударившего журналиста после матча с «Лестером», оштрафовали на 5 тысяч рублей

Сразу же после матча «Спартака» и «Лестера» в Лиге Европы произошел инцидент: фанат «Спартака» ударил журналиста РБК. Об этом мы подробно писали здесь:

Болельщик «Спартака» избил журналиста РБК. Оба доставлены в полицию

Нападавшего зовут Валентин Коршунов. Он – бывший глава фан-клуба «Спартака». 21 октября в Тушинском суде было рассмотрено это дело. По его итогу: