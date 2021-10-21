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Болельщика «Спартака», ударившего журналиста после матча с «Лестером», оштрафовали на 5 тысяч рублей
48 минут назад
Сразу же после матча «Спартака» и «Лестера» в Лиге Европы произошел инцидент: фанат «Спартака» ударил журналиста РБК. Об этом мы подробно писали здесь:
Болельщик «Спартака» избил журналиста РБК. Оба доставлены в полицию
Нападавшего зовут Валентин Коршунов. Он – бывший глава фан-клуба «Спартака». 21 октября в Тушинском суде было рассмотрено это дело. По его итогу:
- Коршунов получил штраф в размере 5 тыс. рублей.
- Получил бан на посещение массовых мероприятий на два года.
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