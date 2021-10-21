Зенит
Лига чемпионов
Сердар Азмун
Артем Дзюба
Ювентус
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#Зенит #Лига чемпионов #Артем Дзюба #Ювентус #Сердар Азмун

Дзюба провел без голевых действий 4 матча Лиги чемпионов подряд. Азмун – 11

3 часа назад

20 октября «Зенит» проиграл «Ювентусу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов – 0:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кулушевски 86

Статистика нападающих «Зенита»:

  • Артем Дзюба. 60 минут на поле, 0 ударов. Он не забивает и не делает ассисты 4 матчах ЛЧ подряд. В последний раз ему удавалось в матче турнира голевое действие в ноябре-2020 во встрече против «Лацио».
  • Сердар Азмун. 30 минут на поле, 0 ударов. У него нет результативных действий 11 матчей Лиги чемпионов подряд. Последнее пришлось на матч против «Бенфики» в октябре-2019.
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Источник:
Sports.ru
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