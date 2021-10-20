Челси
Лига чемпионов
Ромелу Лукаку
Тимо Вернер
Мальме
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#Челси #Лига чемпионов #Ромелу Лукаку #Тимо Вернер #Мальме

«Челси» за тайм заменил двух нападающих из-за травм

вчера, 22:50

«Челси» играет против «Мальме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. За первый тайм «Челси» заменил двух нападающих:

  • На 23-й минуте поле покинул Ромелу Лукаку. Его заменил Кай Хаверц.
  • На 44-й минуте травмировался Тимо Вернер. Вместо него вышел Каллум Хадсон-Одои.

В этом сезоне Лукаку забил один гол за три матча в Лиге чемпионов, Вернер впервые в сезоне вышел в игре ЛЧ.

Матч завершен
Челси
Лондон
Кристенсен 9
Жоржиньо 21
Хаверц 48
Жоржиньо 57
4:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
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Источник:
Гол
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