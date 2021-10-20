Челси
Лига чемпионов
Ромелу Лукаку
Тимо Вернер
Мальме
«Челси» за тайм заменил двух нападающих из-за травм
вчера, 22:50
«Челси» играет против «Мальме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. За первый тайм «Челси» заменил двух нападающих:
- На 23-й минуте поле покинул Ромелу Лукаку. Его заменил Кай Хаверц.
- На 44-й минуте травмировался Тимо Вернер. Вместо него вышел Каллум Хадсон-Одои.
В этом сезоне Лукаку забил один гол за три матча в Лиге чемпионов, Вернер впервые в сезоне вышел в игре ЛЧ.
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