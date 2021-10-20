Дрессировщик орлов показал болельщикам «Лацио» фашистское приветствие. Клуб отстранил его от работы

Дрессировщик орлов Хуан Бернабе показал болельщикам на трибунах «Стадио Олимпико» жест итальянских фашистов.

Он отреагировал на скандирование «Дуче, Дуче!» – так называли лидера национальной фашистской партии Бенито Мусолини. Видео попало к руководству клуба.

«Лацио» написал, что Бернабе оскорбительно повел себя к фанатам и команде, поэтому отстранил его от работы. Стороны могут разорвать контракт.

Орел – символ «Лацио», который изображен на клубной эмблеме. Перед каждой игрой орел пролетает по стадиону в Риме.