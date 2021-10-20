Лига чемпионов
Милан
Порту
«Милан» после возвращения в Лигу чемпионов проиграл три матча подряд. Последняя победа была в 2013 году
35 минут назад
- «Милан» проиграл «Порту» в матче группы В. Это его третье поражение подряд после возвращения в Лигу чемпионов.
- Для «Милана» этот сезон ЛЧ первый за семь лет. Он не квалифицировался в турнир с 2014 года, а в последний раз побеждал в нем в ноябре 2013-го (3:0 против «Селтика»). У «Милана» не было еврокубковых трофеев с 2007 года.
- «Милан» идет на последнем месте без набранных очков.
- «Порту» с четырьмя очками занимает третье место, «Атлетико» с тем же количеством очков идет вторым. На первом месте «Ливерпуль» с 9 очками.
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