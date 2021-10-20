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#Лига чемпионов #ПСЖ #РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» проиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов. «ПСЖ» победил его благодаря дублю Месси

52 минуты назад
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 9
Месси 67
Месси 74
3:2
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Силва 28
Мукиэле 57
  • «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» сыграли в матче группы А. «ПСЖ» забил первым, но потом дважды пропустил.
  • Главным игроком в составе «ПСЖ» стал Лионель Месси. Он сначала отдал ассист, потом сравнял счет, а после этого забил победный мяч с пенальти.
  • Месси до этой игры забил только один мяч за «ПСЖ». Теперь у него первый дубль за клуб. Всего он провел пять игр после летнего трансфера.
  • «Лейпциг» занимает последнее место в группе. У него ноль очков, три проигранных матча, 11 пропущенных голов и шесть забитых.
  • «ПСЖ» лидирует в группе с семью очками. Он дважды победил и один раз сыграл вничью.
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Источник:
Гол.ру
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