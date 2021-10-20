Лига чемпионов
ПСЖ
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» проиграл третий матч подряд в Лиге чемпионов. «ПСЖ» победил его благодаря дублю Месси
52 минуты назад
- «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» сыграли в матче группы А. «ПСЖ» забил первым, но потом дважды пропустил.
- Главным игроком в составе «ПСЖ» стал Лионель Месси. Он сначала отдал ассист, потом сравнял счет, а после этого забил победный мяч с пенальти.
- Месси до этой игры забил только один мяч за «ПСЖ». Теперь у него первый дубль за клуб. Всего он провел пять игр после летнего трансфера.
- «Лейпциг» занимает последнее место в группе. У него ноль очков, три проигранных матча, 11 пропущенных голов и шесть забитых.
- «ПСЖ» лидирует в группе с семью очками. Он дважды победил и один раз сыграл вничью.
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