Лига чемпионов
Коул Палмер
Манчестер Сити
Брюгге
«Ман Сити» обыграл «Брюгге» в Лиге чемпионов. 19-летний Палмер дебютировал в турнире и сразу забил
вчера, 21:40
- «Манчестер Сити» и «Брюгге» сыграли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сити» забил первым и к середине второго тайма вел 4:0. «Брюгге» отыграл один мяч в конце матча, а потом снова пропустил.
- «Сити» больше владел мячом (61% против 39%), чаще бил по воротам (17 против 5) и чаще попадал в створ (8 против 2).
- 19-летний Коул Палмер дебютировал за «Сити» в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 65-й минуте при счете 4:0 и через две минуты забил. Это был его девятый матч за основу.
- У «Сити» после трех игр 11 забитых голов – больше, чем у любой другой команды в этом сезоне. У ближайшей к ней «Баварии» пока восемь голов и матч в запасе.
- «Брюгге» занимает третье место в группе с 4 очками. «Сити» лидирует с 6 очками. «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» еще не провели свой матч.
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