Лига чемпионов
Коул Палмер
Манчестер Сити
Брюгге
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#Лига чемпионов #Коул Палмер #Манчестер Сити #Брюгге

«Ман Сити» обыграл «Брюгге» в Лиге чемпионов. 19-летний Палмер дебютировал в турнире и сразу забил

вчера, 21:40
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ванакен 81
1:5
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Канселу 30
Марез 43
Уокер 53
Палмер 67
Марез 84
  • «Манчестер Сити» и «Брюгге» сыграли в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сити» забил первым и к середине второго тайма вел 4:0. «Брюгге» отыграл один мяч в конце матча, а потом снова пропустил.
  • «Сити» больше владел мячом (61% против 39%), чаще бил по воротам (17 против 5) и чаще попадал в створ (8 против 2).
  • 19-летний Коул Палмер дебютировал за «Сити» в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 65-й минуте при счете 4:0 и через две минуты забил. Это был его девятый матч за основу.
  • У «Сити» после трех игр 11 забитых голов – больше, чем у любой другой команды в этом сезоне. У ближайшей к ней «Баварии» пока восемь голов и матч в запасе.
  • «Брюгге» занимает третье место в группе с 4 очками. «Сити» лидирует с 6 очками. «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» еще не провели свой матч.
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Источник:
Гол.ру
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