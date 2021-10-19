Сергей Иванов
Лига Европы
Фенербахче
Антверпен
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#Сергей Иванов #Лига Европы #Антверпен #Фенербахче

Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Фенербахче» и «Антверпена» в Лиге Европы

3 часа назад

УЕФА объявил судейские бригады на матчи Лиги Европы. Игру «Фенербахче» – «Антверпен» рассудит российский арбитр Сергей Иванов.

  • Помощники: Роман Усачев и Валерий Данченко.
  • Резервный арбитр: Кирилл Левников.
  • Видеоассистенты: Владимир Москалев и Алексей Лунев.

Для Иванова это второе назначение на матч Лиги Европы в сезоне. До этого он работал на игре «Реал Сосьедад» – «Монако». Также судил матчи квалификации ЛЕ.

Игра «Фенербахче» и «Антверпена» пройдет 21 октября в Стамбуле.

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Источник:
сайт УЕФА
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