Сергей Иванов
Лига Европы
Фенербахче
Антверпен
Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Фенербахче» и «Антверпена» в Лиге Европы
3 часа назад
УЕФА объявил судейские бригады на матчи Лиги Европы. Игру «Фенербахче» – «Антверпен» рассудит российский арбитр Сергей Иванов.
- Помощники: Роман Усачев и Валерий Данченко.
- Резервный арбитр: Кирилл Левников.
- Видеоассистенты: Владимир Москалев и Алексей Лунев.
Для Иванова это второе назначение на матч Лиги Европы в сезоне. До этого он работал на игре «Реал Сосьедад» – «Монако». Также судил матчи квалификации ЛЕ.
Игра «Фенербахче» и «Антверпена» пройдет 21 октября в Стамбуле.
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