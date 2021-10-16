Три из четырех голов в матче «Спартак» – «Динамо» забили защитники. Для всех они стали дебютными в сезоне

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ. Команды забили четыре гола. Три из них – у защитников.

В первом тайме забил Иван Ордец, во втором – Самуэль Жиго и Георгий Джикия. В первом тайме Джикия и Жиго получили по желтой карточке из-за участия в потасовке.

Для Джикии, Жиго и Ордеца эти голы стали первыми в этом сезоне РПЛ.