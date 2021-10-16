РПЛ
Спартак
Динамо
Три из четырех голов в матче «Спартак» – «Динамо» забили защитники. Для всех они стали дебютными в сезоне
2 часа назад
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ. Команды забили четыре гола. Три из них – у защитников.
В первом тайме забил Иван Ордец, во втором – Самуэль Жиго и Георгий Джикия. В первом тайме Джикия и Жиго получили по желтой карточке из-за участия в потасовке.
Для Джикии, Жиго и Ордеца эти голы стали первыми в этом сезоне РПЛ.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые