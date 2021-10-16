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#РПЛ #Спартак #Динамо

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», отыгравшись с 0:2. Он идет без поражений четыре матча подряд

2 часа назад
  • В первом тайме между игроками «Спартака» и «Динамо» произошла потасовка – судья Карасев показал четыре желтые карточки.
  • Три из четырех голов забили защитники.
  • До этого «Спартак» выиграл три матча из трех во всех турнирах. Последнее поражение было от ЦСКА в РПЛ.
  • «Динамо» набрало 20 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Зенита» (24 октября), «Динамо» – против «Химок» (22 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Спартак
Москва
Джикия 87
Жиго 90
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Ордец 19
Тюкавин 60
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Источник:
Гол
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