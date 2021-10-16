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«Спартак» сыграл вничью с «Динамо», отыгравшись с 0:2. Он идет без поражений четыре матча подряд
2 часа назад
- В первом тайме между игроками «Спартака» и «Динамо» произошла потасовка – судья Карасев показал четыре желтые карточки.
- Три из четырех голов забили защитники.
- До этого «Спартак» выиграл три матча из трех во всех турнирах. Последнее поражение было от ЦСКА в РПЛ.
- «Динамо» набрало 20 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.
В 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Зенита» (24 октября), «Динамо» – против «Химок» (22 октября).
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