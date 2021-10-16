«Манчестер Юнайтед» прервал рекордную серию без гостевых поражений в АПЛ. Он не проигрывал 29 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» в матче восьмого тура АПЛ. Это первое гостевое поражение «МЮ» за 30 игр.

В серию вошли 19 побед и 10 ничьих. Прошлый рекорд принадлежал «Арсеналу», который с 2003 по 2004 год не проигрывал в гостях 27 матчей подряд.

«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч за сезон в АПЛ. За три последних матча он набрал одно очко.