Манчестер Юнайтед
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Лестер
«Манчестер Юнайтед» прервал рекордную серию без гостевых поражений в АПЛ. Он не проигрывал 29 матчей подряд
3 часа назад
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» в матче восьмого тура АПЛ. Это первое гостевое поражение «МЮ» за 30 игр.
В серию вошли 19 побед и 10 ничьих. Прошлый рекорд принадлежал «Арсеналу», который с 2003 по 2004 год не проигрывал в гостях 27 матчей подряд.
«Манчестер Юнайтед» проиграл второй матч за сезон в АПЛ. За три последних матча он набрал одно очко.
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