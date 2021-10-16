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#РПЛ #Зенит #Арсенал Тула

«Зенит» проиграл «Арсеналу». Это его второе поражение подряд в РПЛ

час назад
  • Первое поражение было в прошлом туре против «Сочи». «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ впервые с декабря-2018 – тогда одно из поражений тоже было против «Арсенала».
  • «Зенит» не побеждает «Арсенал» в третьем матче подряд во всех турнирах.
  • Артем Дзюба забил на 88-й минуте. Это его 143-й гол в чемпионатах России. Он повторил рекорд Олега Веретенникова.

В 12-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Спартака» (24 октября), «Арсенал» – против «Ростова» (23 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Арсенал
Тула
Давиташвили 53
Кангва 90
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 88
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Источник:
Гол
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