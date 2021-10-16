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«Зенит» проиграл «Арсеналу». Это его второе поражение подряд в РПЛ
час назад
- Первое поражение было в прошлом туре против «Сочи». «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ впервые с декабря-2018 – тогда одно из поражений тоже было против «Арсенала».
- «Зенит» не побеждает «Арсенал» в третьем матче подряд во всех турнирах.
- Артем Дзюба забил на 88-й минуте. Это его 143-й гол в чемпионатах России. Он повторил рекорд Олега Веретенникова.
В 12-м туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Спартака» (24 октября), «Арсенал» – против «Ростова» (23 октября).
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