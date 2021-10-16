Садио Мане
АПЛ
Ливерпуль
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#Садио Мане #АПЛ #Ливерпуль

Мане – третий африканец, который забил 100 голов в АПЛ

2 часа назад

Нападающий Садио Мане вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч восьмого тура АПЛ против «Уотфорда». На девятой минуте он забил с передачи Мохамеда Салаха.

Это 100-й гол Мане в АПЛ. Он третий африканец, который забил преодолел эту отметку. 104 гола – у Дидье Дрогба, 103 – у Салаха. 

Все три африканца представляют разные страны: Мане играет за 🇸🇳 Сенегал, Салах – за 🇪🇬 Египет, Дрогба выступал за 🇨🇮 Кот-д'Ивуар.

  • Мане выступает в АПЛ с 2014 года. За это время он поиграл за две команды: «Саутгемптон» и «Ливерпуль»
  • С «Ливерпулем» Мане выигрывал АПЛ в сезоне-2019/20.
  • В этом сезоне Мане провел в АПЛ семь матчей и забил пять голов.
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 9
Фирмино 37
Фирмино 52
Салах 54
Фирмино 90
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Источник:
Gracenote Live
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