Мане – третий африканец, который забил 100 голов в АПЛ

Нападающий Садио Мане вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч восьмого тура АПЛ против «Уотфорда». На девятой минуте он забил с передачи Мохамеда Салаха.

Это 100-й гол Мане в АПЛ. Он третий африканец, который забил преодолел эту отметку. 104 гола – у Дидье Дрогба, 103 – у Салаха.

Все три африканца представляют разные страны: Мане играет за 🇸🇳 Сенегал, Салах – за 🇪🇬 Египет, Дрогба выступал за 🇨🇮 Кот-д'Ивуар.