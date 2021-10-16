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Уотфорд VS Ливерпуль
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Уотфорд - Ливерпуль: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Уотфорд
Уотфорд
-:-
Уотфорд - Ливерпуль: 16 октября 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
16 окт. 2021, 17:00 МСК
16.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:30
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Ливерпуль
5
Уотфорд
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Ливерпуль
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Уотфорд
0
Ливерпуль
3
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Ливерпуль
5
Уотфорд
0
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
14:30
Уотфорд
3 : 3
Ливерпуль
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
14:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
3
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Уотфорд
0
Ливерпуль
1
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:15
Ливерпуль
6 : 1
Уотфорд
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:15
Ливерпуль
6
Уотфорд
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Уотфорд
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Ливерпуль
2
Уотфорд
0
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
16:30
Уотфорд
3 : 0
Ливерпуль
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
16:30
Уотфорд
3
Ливерпуль
0
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля, 19:11
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32