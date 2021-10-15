Golden Boy
Поделиться:
Комментарии:
0
#Golden Boy

Педри, Гринвуд и Сака вошли в число финалистов Golden Boy. Премию вручают лучшему молодому футболисту Европы

час назад

Tuttospot за месяц до вручения Golden Boy объявил шорт-лист премии. В него вошли 20 футболистов из 16 клубов:

  1. 🇩🇪 Карим Адейеми («РБ Зальцбург»)
  2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
  3. 🇫🇷 Эдуардо Камавинга («Реал»)
  4. 🇧🇪 Шарль де Кателаре («Брюгге»)
  5. 🇪🇸 Гави («Барселона»)
  6. 🇪🇸 Брайан Хиль («Тоттенхэм»)
  7. 🇳🇱 Райан Гравенберх («Аякс»)
  8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»)
  9. 🇩🇪 Джамал Мусиала («Бавария»)
  10. 🇮🇹 Даниэль Мальдини («Милан»)
  11. 🇵🇹 Нуну Мендеш («ПСЖ»)
  12. 🇪🇸 Педри («Барселона»)
  13. 🇮🇹 Роберто Пикколи («Аталанта»)
  14. 🇪🇸 Йереми Пино («Вильярреал»)
  15. 🇺🇸 Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд)
  16. 🇧🇷 Родриго («Реал»)
  17. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Букайо Сака («Арсенал»)
  18. 🇩🇪 Флориан Вирц («Байер»)
  19. 🇫🇷 Вильям Салиба («Марсель»)
  20. 🇳🇱 Юрриен Тимбер («Аякс»)

Церемония награждения пройдет 13 декабря. Приз вручают лучшему футболисту моложе 21 года, играющему в Европе. В жюри входят журналисты крупнейших спортивных изданий, в том числе L’Équipe, Marca, A Bola, Bild, Times.

В 2020-м премию получил нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд. В число номинантов 2021 года вошел Педри, который также претендует на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Tuttospot
Еще по теме
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Golden Boy