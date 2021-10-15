Golden Boy
Педри, Гринвуд и Сака вошли в число финалистов Golden Boy. Премию вручают лучшему молодому футболисту Европы
час назад
Tuttospot за месяц до вручения Golden Boy объявил шорт-лист премии. В него вошли 20 футболистов из 16 клубов:
- 🇩🇪 Карим Адейеми («РБ Зальцбург»)
- 🏴 Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
- 🇫🇷 Эдуардо Камавинга («Реал»)
- 🇧🇪 Шарль де Кателаре («Брюгге»)
- 🇪🇸 Гави («Барселона»)
- 🇪🇸 Брайан Хиль («Тоттенхэм»)
- 🇳🇱 Райан Гравенберх («Аякс»)
- 🏴 Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»)
- 🇩🇪 Джамал Мусиала («Бавария»)
- 🇮🇹 Даниэль Мальдини («Милан»)
- 🇵🇹 Нуну Мендеш («ПСЖ»)
- 🇪🇸 Педри («Барселона»)
- 🇮🇹 Роберто Пикколи («Аталанта»)
- 🇪🇸 Йереми Пино («Вильярреал»)
- 🇺🇸 Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд)
- 🇧🇷 Родриго («Реал»)
- 🏴 Букайо Сака («Арсенал»)
- 🇩🇪 Флориан Вирц («Байер»)
- 🇫🇷 Вильям Салиба («Марсель»)
- 🇳🇱 Юрриен Тимбер («Аякс»)
Церемония награждения пройдет 13 декабря. Приз вручают лучшему футболисту моложе 21 года, играющему в Европе. В жюри входят журналисты крупнейших спортивных изданий, в том числе L’Équipe, Marca, A Bola, Bild, Times.
В 2020-м премию получил нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд. В число номинантов 2021 года вошел Педри, который также претендует на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.
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