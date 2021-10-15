Педри, Гринвуд и Сака вошли в число финалистов Golden Boy. Премию вручают лучшему молодому футболисту Европы

Tuttospot за месяц до вручения Golden Boy объявил шорт-лист премии. В него вошли 20 футболистов из 16 клубов:

🇩🇪 Карим Адейеми («РБ Зальцбург») 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) 🇫🇷 Эдуардо Камавинга («Реал») 🇧🇪 Шарль де Кателаре («Брюгге») 🇪🇸 Гави («Барселона») 🇪🇸 Брайан Хиль («Тоттенхэм») 🇳🇱 Райан Гравенберх («Аякс») 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») 🇩🇪 Джамал Мусиала («Бавария») 🇮🇹 Даниэль Мальдини («Милан») 🇵🇹 Нуну Мендеш («ПСЖ») 🇪🇸 Педри («Барселона») 🇮🇹 Роберто Пикколи («Аталанта») 🇪🇸 Йереми Пино («Вильярреал») 🇺🇸 Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд) 🇧🇷 Родриго («Реал») 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Букайо Сака («Арсенал») 🇩🇪 Флориан Вирц («Байер») 🇫🇷 Вильям Салиба («Марсель») 🇳🇱 Юрриен Тимбер («Аякс»)

Церемония награждения пройдет 13 декабря. Приз вручают лучшему футболисту моложе 21 года, играющему в Европе. В жюри входят журналисты крупнейших спортивных изданий, в том числе L’Équipe, Marca, A Bola, Bild, Times.

В 2020-м премию получил нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд. В число номинантов 2021 года вошел Педри, который также претендует на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.