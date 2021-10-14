«Краснодар» отстранил от работы с людьми сотрудника, у которого был конфликт с болельщицей с инвалидностью

В сентябре на матче 9-го тура между «Краснодаром» и «Сочи» у болельщицы с ограниченными возможностями Татьяна Шкири возник конфликт с одним из стюардов стадиона в Краснодаре Геннадием Щербиной:

Щербина начал ругаться, потому что Шкиря попросила проехать по парковке на спецтранспорте. По словам стюарда, этого было делать нельзя на разном спецтранспорте.

Слова Шкири: «Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон.Он стал вырывать у меня телефон из рук, хотя по тем самым требованиям Роспотребнадзора не мог ко мне даже подходить ближе чем на 1,5 метра. Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа, и только после этого Щербина вернул телефон».

Сейчас инсайдер Иван Карпов опубликовал письмо «Краснодара» с подписью коммерческого директора клуба Арама Фундукяна. В нем сказано, что клуб провел расследование, отстранил Щербину от работы с людьми и на год запретил ему посещать стадион.