Россия
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Болельщики России рассказали о нападении в Мариборе после матча сборной. Одного из них госпитализировали

3 часа назад

На пятерых болельщиков сборной России напали в Мариобре после матча со Словенией. Об этом один из пострадавших рассказал РИА «Спорт». Главное из его комментария:

  • Болельщики шли со стадиона в отель без атрибутики России. На темной улице на них напали «местные». Были ли это болельщики Словении, пострадавший не рассказал.
  • Все пятеро россиян пострадали, одного госпитализировали с ушибами и переломами. Ему предложили операцию, но он отказался из-за запланированного рейса в Россию.
  • По словам пострадавшего, полиция оформила протокол. Других подробностей пока нет.

Сборные играли в матче квалификации ЧМ-2022. Россия после победы возглавила группу и гарантировала минимум попадание в стыковые матчи. Словения идет четвертой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РИА «Спорт»
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