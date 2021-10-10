Катар – 46-я страна, которой забивал Роналду. Это лучший показатель в мире

9 октября Португалия играла товарищеский матч против сборной Катара, в котором победила со счетом 3:0. Криштиану Роналду в этой встрече отыграл 46 минут и забил гол. Рекорды и достижения Роналду в игре против Катара:

• Сыграл 181-й матч за сборную. Это рекорд по числу матчей за европейскую сборную. И пятый результат по матчам за сборную вообще (лучший результат – 195 встреч).

• Это его 112-й гол за сборную. Он обновил мировой рекорд, который сам же и установил.

• Он забил гол 46-й стране – это тоже рекорд.

• Он забил 8-й гол в 9 матчах за клуб и сборную с начала сезона.