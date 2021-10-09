Криштиану Роналду вышел на пятое место по числу матчей за сборные. До рекорда ему нужно сыграть еще 14 встреч

Криштиану Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году. С того момента он отыграл 180 полноценных матчей за сборную. Товарищеская встреча против Катара – 181-я в его активе за Португалию. Он побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные

По матчам за сборные в целом он обогнал Рамоса и вышел на чистое пятое место. Топ-5:

1. Со Чин Аун (Малайзия) – 195.

2. Бадер Аль Мутава (Кувейт) – 186.

3. Ахмед Хассан (Египет) – 184.

4. Ахмед Кано (Оман) – 182.

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 181.