Криштиану Роналду
Португалия
Катар
Криштиану Роналду вышел на пятое место по числу матчей за сборные. До рекорда ему нужно сыграть еще 14 встреч
вчера, 22:57
Криштиану Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году. С того момента он отыграл 180 полноценных матчей за сборную. Товарищеская встреча против Катара – 181-я в его активе за Португалию. Он побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные
По матчам за сборные в целом он обогнал Рамоса и вышел на чистое пятое место. Топ-5:
1. Со Чин Аун (Малайзия) – 195.
2. Бадер Аль Мутава (Кувейт) – 186.
3. Ахмед Хассан (Египет) – 184.
4. Ахмед Кано (Оман) – 182.
5. Криштиану Роналду (Португалия) – 181.
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