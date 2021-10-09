Лига наций
Франция
Испания
Лига наций: прогноз на финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года
час назад
10 октября в Милане состоится финал Лиги наций, в котором сыграют Испания и Франция. Что нужно знать об этой встрече:
Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига наций: во сколько начало финала Испания – Франция, 10 октября 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа Испании – 2.02.
- Победа Франции – 1.80.
- В матче будет дополнительное время – 4.80.
- В матче не будет дополнительного времени – 1,16.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые