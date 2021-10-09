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#Лига наций #Испания #Франция

Лига наций: прогноз на финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года

час назад

10 октября в Милане состоится финал Лиги наций, в котором сыграют Испания и Франция. Что нужно знать об этой встрече:

Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига наций: во сколько начало финала Испания – Франция, 10 октября 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа Испании – 2.02.
  • Победа Франции – 1.80.
  • В матче будет дополнительное время – 4.80.
  • В матче не будет дополнительного времени – 1,16.
Испания
-:-
Франция
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Источник:
Гол
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