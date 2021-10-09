Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Первый полуфинал Лиги наций – Испания обыграла Италию 2:1.

Второй полуфинал – Франция переиграла Бельгию 3:2.

11 октября Испания и Францию сыграют в финале турнира. Этот матч покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 21:35 по московскому времени.