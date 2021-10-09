Лига наций
Франция
Испания
Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2 часа назад
Первый полуфинал Лиги наций – Испания обыграла Италию 2:1.
Второй полуфинал – Франция переиграла Бельгию 3:2.
11 октября Испания и Францию сыграют в финале турнира. Этот матч покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 21:35 по московскому времени.
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