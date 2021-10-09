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Лига наций: во сколько начало финала Испания – Франция, 10 октября 2021 года
2 часа назад
За всю историю Испания и Франция встречались 35 раз:
- 16 побед испанцев.
- 12 побед французов.
- 7 ничьих.
- Счет 63:37 в пользу Испании.
10 октября они встретятся в финале Лиги наций. Начало матча в 21:45 по московскому времени.
Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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