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#Лига наций #Испания #Франция

Лига наций: во сколько начало финала Испания – Франция, 10 октября 2021 года

2 часа назад

За всю историю Испания и Франция встречались 35 раз:

  • 16 побед испанцев.
  • 12 побед французов.
  • 7 ничьих.
  • Счет 63:37 в пользу Испании.

10 октября они встретятся в финале Лиги наций. Начало матча в 21:45 по московскому времени.

Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Испания
-:-
Франция
Источник:
Гол
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