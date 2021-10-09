Лига наций: во сколько начало финала Испания – Франция, 10 октября 2021 года

За всю историю Испания и Франция встречались 35 раз:

16 побед испанцев.

12 побед французов.

7 ничьих.

Счет 63:37 в пользу Испании.

10 октября они встретятся в финале Лиги наций. Начало матча в 21:45 по московскому времени.

Лига наций: где смотреть финал Испания – Франция, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция