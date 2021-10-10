Франция – победитель Лиги наций

Франция – второй чемпион в истории Лиги наций. В 2019 году ее выиграла Португалия.

В матче за третье место Италия победила Бельгия (2:1). Игра прошла в Турине.

Тройка лучших команд турнира полностью отличается от первого сезона Лиги наций: тогда были Португалия, Нидерланды и Англия.