Лига наций
Франция
Испания
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#Лига наций #Франция #Испания

Франция – победитель Лиги наций

вчера, 23:39

Таким получился финал Лиги наций-2021, который прошел в Милане:

Матч завершен
Испания
Оярсабаль 64
1:2
Матч завершен
Франция
Бензема 66
Мбаппе 80

Франция – второй чемпион в истории Лиги наций. В 2019 году ее выиграла Португалия.

В матче за третье место Италия победила Бельгия (2:1). Игра прошла в Турине.

Тройка лучших команд турнира полностью отличается от первого сезона Лиги наций: тогда были Португалия, Нидерланды и Англия.

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Источник:
Гол
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