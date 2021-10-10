Лига наций
Франция
Испания
Франция – победитель Лиги наций
вчера, 23:39
Таким получился финал Лиги наций-2021, который прошел в Милане:
Франция – второй чемпион в истории Лиги наций. В 2019 году ее выиграла Португалия.
В матче за третье место Италия победила Бельгия (2:1). Игра прошла в Турине.
Тройка лучших команд турнира полностью отличается от первого сезона Лиги наций: тогда были Португалия, Нидерланды и Англия.
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