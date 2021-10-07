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Катар потратил 200 миллиардов долларов на подготовку к ЧМ-2022. Затраты России на подготовку к ЧМ-2018 – 13
10 часов назад
Об этом рассказал посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани:
«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта».
Это самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории. 6,5 миллиардов составят траты на строительство стадионов, тренировочных полей, баз для сборных и другое.
Россия на подготовку к ЧМ-2018 потратила 13,2 миллиарда – половина суммы ушла на строительство и реконструкцию стадионов и аэропортов. Эти цифры дает международная консалтинговая компания McKinsey.
- Катар впервые проведет чемпионат мира по футболу. В 2022 году он планирует принять 1,5 миллиона болельщиков.
- На данный момент в Катаре построено шесть стадионов, еще два будут готовы к концу 2021 года.
- Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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