Катар потратил 200 миллиардов долларов на подготовку к ЧМ-2022. Затраты России на подготовку к ЧМ-2018 – 13

Об этом рассказал посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани:

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта».

Это самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории. 6,5 миллиардов составят траты на строительство стадионов, тренировочных полей, баз для сборных и другое.

Россия на подготовку к ЧМ-2018 потратила 13,2 миллиарда – половина суммы ушла на строительство и реконструкцию стадионов и аэропортов. Эти цифры дает международная консалтинговая компания McKinsey.