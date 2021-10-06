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Гол «Наполи» в ворота «Спартака» – второй самый быстрый в истории Лиги Европы
3 часа назад
«Спартак» победил «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, но пропустил на первой минуте. УЕФА посчитал: гол Эльйифа Эльмаса случился за 12,6 секунды.
Это второй самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Рекорд принадлежит Яну Сикоре, который в 2016 году забил за «Слован» в ворота «Карабаха» спустя 10,69 секунды после начала матча.
Возможно, гол Эльмаса был забит с нарушением правил. Футболисты «Наполи» пересекли линию середины поля во время розыгрыша мяча – в этот момент они должны были находится на своей половине.
«Спартак» стал первым за 10 матчей российским клубом, который победил итальянский в еврокубках.
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