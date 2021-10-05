Лига наций: во сколько начало полуфинала Италия – Испания, 6 октября 2021 года

Италия и Испания встретятся в полуфинальной игре Лиги наций. Это первый матч команд друг с другом после полуфинала Евро-2020. Там Италия прошла Испанию через серию пенальти.

Новая игра сборных пройдет 6 октября в Милане. Ее старт запланирован на 21:45 по московскому времени. В другом полуфинале через день сыграют Бельгия и Франция.

За все время Италия и Испания провели друг с другом 39 матчей. Испания имеет 12 побед, Италия – 11. Италия обладает мировым рекордом: она не проигрывает 37 матчей подряд.

Прогноз на полуфинал Лиги наций Италия – Испания

Где смотреть полуфинал Лиги наций Италия – Испания