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Лига наций: где смотреть полуфинал Италия – Испания, 6 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 23:12
Италия и Испания попали друг на друга в полуфинале Лиги наций. Другая полуфинальная пара – Бельгия и Франция.
Матч Италии и Испании пройдет 6 октября 2021 года. Он начнется в 21:45 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Ее можно посмотреть по этой ссылке.
Главным арбитром этого матча будет Сергей Карасев. Финал Лиги наций состоится 10 октября в 21:45 по Москве. Его тоже будет транслировать «Матч ТВ».
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