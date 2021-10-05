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#Лига наций #Италия #Испания

Лига наций: где смотреть полуфинал Италия – Испания, 6 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 23:12

Италия и Испания попали друг на друга в полуфинале Лиги наций. Другая полуфинальная пара – Бельгия и Франция.

Матч Италии и Испании пройдет 6 октября 2021 года. Он начнется в 21:45 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Ее можно посмотреть по этой ссылке.

Главным арбитром этого матча будет Сергей Карасев. Финал Лиги наций состоится 10 октября в 21:45 по Москве. Его тоже будет транслировать «Матч ТВ».

Прогноз на полуфинал Лиги наций Италия – Испания

Италия
-:-
Испания
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Источник:
Гол.ру
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