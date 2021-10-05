Лига наций: прогноз на полуфинал Италия – Испания, 6 октября 2021 года

Италия и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. Матч состоится в Милане. Дата проведения – 6 октября 2021 года. Игра начнется в 21:45 по Москве.

Котировки букмекеров на основное время:

Победа Италии – 2,31

Ничья – 3,15

Победа Испании – 3,50

Сборная Италии – победитель чемпионата Европы-2020. В полуфинале турнира она играла именно с Испанией. Тогда Италия выиграла матч в серии пенальти.

Главным арбитром матча Италия – Испания будет судья из России Сергей Карасев. Летом Карасев судил матчи Евро-2020. На турнире он был главным судьей в трех играх.

Где смотреть полуфинал Лиги наций Италия – Испания