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Лига наций: прогноз на полуфинал Италия – Испания, 6 октября 2021 года
вчера, 23:10
Италия и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. Матч состоится в Милане. Дата проведения – 6 октября 2021 года. Игра начнется в 21:45 по Москве.
Котировки букмекеров на основное время:
- Победа Италии – 2,31
- Ничья – 3,15
- Победа Испании – 3,50
Сборная Италии – победитель чемпионата Европы-2020. В полуфинале турнира она играла именно с Испанией. Тогда Италия выиграла матч в серии пенальти.
Главным арбитром матча Италия – Испания будет судья из России Сергей Карасев. Летом Карасев судил матчи Евро-2020. На турнире он был главным судьей в трех играх.
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