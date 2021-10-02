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ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и не проигрывает ему пять матчей подряд
02 октября, 20:53
- ЦСКА не проигрывает «Краснодару» пять матчей подряд в РПЛ. Последнее поражение было в 2019 году.
- Беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах составляет пять игр, ЦСКА не проигрывает четыре матча подряд.
- «Краснодар» за весь матч не совершил ни одной замены, у ЦСКА – две замены.
- На двоих команды нанесли 44 удара (цифры РПЛ): 30 – у «Краснодара», 14 – у ЦСКА.
«Краснодар» и ЦСКА набрали по 17 очков – они занимают четвертое и пятое место в турнирной таблице.
В 11-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Урала», «Краснодар» – против «Уфы». Оба матча пройдут 17 октября.
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