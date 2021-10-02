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#РПЛ #Краснодар #ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» и не проигрывает ему пять матчей подряд

02 октября, 20:53
  • ЦСКА не проигрывает «Краснодару» пять матчей подряд в РПЛ. Последнее поражение было в 2019 году.
  • Беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах составляет пять игр, ЦСКА не проигрывает четыре матча подряд.
  • «Краснодар» за весь матч не совершил ни одной замены, у ЦСКА – две замены.
  • На двоих команды нанесли 44 удара (цифры РПЛ): 30 – у «Краснодара», 14 – у ЦСКА.

«Краснодар» и ЦСКА набрали по 17 очков – они занимают четвертое и пятое место в турнирной таблице.

В 11-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Урала», «Краснодар» – против «Уфы». Оба матча пройдут 17 октября.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
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Источник:
Гол
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