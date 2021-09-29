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Российская команда впервые за последние десять матчей победила в еврокубках
вчера, 21:37
Во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» принимал «Мальме» и победил 4:0. Отличились Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел.
Российский клуб впервые за десять игр выиграл матч еврокубка. Ранее в этом евросезоне побеждал только «Сочи», выигравший дважды у азербайджанского клуба «Кешля». Какие матчи были дальше:
🔴 «Спартак» – «Бенфика» 0:2
🟡 «Сочи» – «Партизан» 1:1
🟡 «Ракув» – «Рубин» 0:0
🔴 «Бенфика» – «Спартак» 2:0
🔴 «Рубин» – «Ракув» 0:1
🟡 «Партизан» – «Сочи» 2:2
🔴 «Челси» – «Зенит» 1:0
🔴 «Спартак» – «Легия» 0:1
🟡 «Локомотив» – «Лацио» 1:1
«Зенит» прервал эту серию, обыграв «Мальме». Следующий матч ЛЧ пройдет также в Санкт-Петербурге, «Зенит» примет «Ювентус».
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