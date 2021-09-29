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#Лига чемпионов #Зенит #Спартак #Краснодар #Локомотив

Российская команда победила в Лиге чемпионов впервые за десять месяцев

вчера, 21:37

Во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» сыграл дома против «Мальме». Результат – 4:0, забили Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел.

Так впервые за десять месяцев российский клуб выиграл матч ЛЧ. Предыдущая победа была одержана 2 декабря – в пятом туре сезона-2020/21 «Краснодар» выиграл 1:0 у «Ренна». С тех пор были такие матчи:

🔴 «Брюгге» – «Зенит» 3:0

🔴 «Зенит» – «Боруссия» Д 1:2

🟡 «Челси» – «Краснодар» 1:1

🔴 «Бавария» – «Локомотив» 2:0

🔴 «Спартак» – «Бенфика» 0:2

🔴 «Бенфика» – «Спартак» 2:0

🔴 «Челси» – «Зенит» 1:0

«Зенит» прервал эту серию, обыграв «Мальме». Следующий матч ЛЧ пройдет также в Санкт-Петербурге, «Зенит» примет «Ювентус».

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