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Российская команда победила в Лиге чемпионов впервые за десять месяцев
вчера, 21:37
Во втором туре Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» сыграл дома против «Мальме». Результат – 4:0, забили Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел.
Так впервые за десять месяцев российский клуб выиграл матч ЛЧ. Предыдущая победа была одержана 2 декабря – в пятом туре сезона-2020/21 «Краснодар» выиграл 1:0 у «Ренна». С тех пор были такие матчи:
🔴 «Брюгге» – «Зенит» 3:0
🔴 «Зенит» – «Боруссия» Д 1:2
🟡 «Челси» – «Краснодар» 1:1
🔴 «Бавария» – «Локомотив» 2:0
🔴 «Спартак» – «Бенфика» 0:2
🔴 «Бенфика» – «Спартак» 2:0
🔴 «Челси» – «Зенит» 1:0
«Зенит» прервал эту серию, обыграв «Мальме». Следующий матч ЛЧ пройдет также в Санкт-Петербурге, «Зенит» примет «Ювентус».
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