Карим Бензема
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#Карим Бензема #Лига чемпионов #Лионель Месси #Шериф #Реал

Бензема и Месси забили в 17-ти сезонах Лиги чемпионов подряд. Это рекорд

3 часа назад

«Реал» проиграл «Шерифу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол «Реала» забил Карим Бензема.

Бензема забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.

Это его 17-й сезон в Лиге чемпионов подряд, в котором он забил – рекорд. Столько же у Лионеля Месси, который забил дебютный гол за «ПСЖ» в ворота «Манчестер Сити». 16 сезонов подряд забивали Криштиану Роналду и Райан Гиггз.

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В Лиге чемпионов Бензема забивал за «Лион» и «Реал». Первый гол был в сезоне-2005/06. Месси впервые забил не за «Барселону».

В этом сезоне Бензема провел за «Реал» в Примере семь матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь ассистов. Это его первый гол в ЛЧ в сезоне.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 65
1:2
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Яхшибоев 25
Тилль 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Gracenote Live
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