ЦСКА
РПЛ
Нижний Новгород
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». Клуб не пропускает в трех матчах подряд
час назад
ЦСКА выиграл у «Нижнего Новгорода» со счетом 2:0. Зайнутдинов и Ахметов забили первые голы в сезоне РПЛ. Оба до этого отличились в кубковом матче.
ЦСКА поднялся на пятое место в РПЛ. Команда имеет 16 очков за девять матчей. Серия ЦСКА без пропущенных голов во всех турнирах длится уже три матча.
В другом матче дня «Урал» победил тульский «Арсенал» (2:0). За одну игру «Урал» забил столько же, сколько за все другие игры сезона вместе взятые.
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