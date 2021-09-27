ЦСКА
РПЛ
Нижний Новгород
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #РПЛ #Нижний Новгород

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». Клуб не пропускает в трех матчах подряд

час назад

ЦСКА выиграл у «Нижнего Новгорода» со счетом 2:0. Зайнутдинов и Ахметов забили первые голы в сезоне РПЛ. Оба до этого отличились в кубковом матче.

ЦСКА поднялся на пятое место в РПЛ. Команда имеет 16 очков за девять матчей. Серия ЦСКА без пропущенных голов во всех турнирах длится уже три матча.

В другом матче дня «Урал» победил тульский «Арсенал» (2:0). За одну игру «Урал» забил столько же, сколько за все другие игры сезона вместе взятые.

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Зайнутдинов 31
Ахметов 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное событие этого матча
Игрок ЦСКА забил задницей в падении – и сам не понял как. Его первая реакция – 😲
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#РПЛ
#Нижний Новгород