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#Тибо Куртуа #Реал #Примера

Куртуа отыграл 100-й сухой матч в Примере. Он – пятый вратарь в XXI веке с этим показателем

3 часа назад

Карьера Тибо Куртуа в «Реале»:

В XXI веке Куртуа – пятый вратарь с 100 матчами без пропущенных голов в Примере. Только Яну Облаку потребовалось меньше игр для этого достижения (182).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta Sports
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Куртуа выиграл Примеру за два клуба из Мадрида. До него так смог только один игрок
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