Куртуа отыграл 100-й сухой матч в Примере. Он – пятый вратарь в XXI веке с этим показателем

Карьера Тибо Куртуа в «Реале»:

Три с лишним сезона.

Победа в Примере, Суперкубке Испании и в клубном ЧМ.

В Примере он провел 217 матчей (из них – 111 за «Атлетико»). Матч с «Вильярреалом» в 7-м туре стал 100-м сухим для Куртуа в чемпионате Испании.

В XXI веке Куртуа – пятый вратарь с 100 матчами без пропущенных голов в Примере. Только Яну Облаку потребовалось меньше игр для этого достижения (182).