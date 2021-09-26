Тибо Куртуа
Примера
Реал
Куртуа отыграл 100-й сухой матч в Примере. Он – пятый вратарь в XXI веке с этим показателем
3 часа назад
Карьера Тибо Куртуа в «Реале»:
- Три с лишним сезона.
- Победа в Примере, Суперкубке Испании и в клубном ЧМ.
- В Примере он провел 217 матчей (из них – 111 за «Атлетико»). Матч с «Вильярреалом» в 7-м туре стал 100-м сухим для Куртуа в чемпионате Испании.
В XXI веке Куртуа – пятый вратарь с 100 матчами без пропущенных голов в Примере. Только Яну Облаку потребовалось меньше игр для этого достижения (182).
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