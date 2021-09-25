«Локомотив» сыграл вничью с «Химками». Гильерме удалился – после выхода 17-летнего дебютанта «Химки» трижды попали в перекладину

За весь матч команды нанесли 28 ударов. У «Химок» – 21, у «Локомотива» – семь. Итог – 0:0.

В первом тайме дубль сделал нападающий Франсуа Камано, но оба гола «Локомотива» были отменены из-за офсайдов.

Во втором тайме красную карточку получил вратарь Гильерме. Его место занял 17-летний Даниил Худяков – после его выхода «Химки» трижды попали в перекладину.

На 81-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Локо» Станислав Магкеев. Врачи унесли его на носилках.

В десятом туре РПЛ «Химки» сыграют против «Арсенала» (2 октября), «Локомотив» – против «Ростова» (3 октября).

Турнирная таблица РПЛ