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#РПЛ #Локомотив #Химки

«Локомотив» сыграл вничью с «Химками». Гильерме удалился – после выхода 17-летнего дебютанта «Химки» трижды попали в перекладину

5 часов назад

За весь матч команды нанесли 28 ударов. У «Химок» – 21, у «Локомотива» – семь. Итог – 0:0.

  • В первом тайме дубль сделал нападающий Франсуа Камано, но оба гола «Локомотива» были отменены из-за офсайдов.
  • Во втором тайме красную карточку получил вратарь Гильерме. Его место занял 17-летний Даниил Худяков – после его выхода «Химки» трижды попали в перекладину.
  • На 81-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Локо» Станислав Магкеев. Врачи унесли его на носилках.

В десятом туре РПЛ «Химки» сыграют против «Арсенала» (2 октября), «Локомотив» – против «Ростова» (3 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол.ру
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