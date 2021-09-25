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«Локомотив» сыграл вничью с «Химками». Гильерме удалился – после выхода 17-летнего дебютанта «Химки» трижды попали в перекладину
5 часов назад
За весь матч команды нанесли 28 ударов. У «Химок» – 21, у «Локомотива» – семь. Итог – 0:0.
- В первом тайме дубль сделал нападающий Франсуа Камано, но оба гола «Локомотива» были отменены из-за офсайдов.
- Во втором тайме красную карточку получил вратарь Гильерме. Его место занял 17-летний Даниил Худяков – после его выхода «Химки» трижды попали в перекладину.
- На 81-й минуте из-за травмы поле покинул защитник «Локо» Станислав Магкеев. Врачи унесли его на носилках.
В десятом туре РПЛ «Химки» сыграют против «Арсенала» (2 октября), «Локомотив» – против «Ростова» (3 октября).
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