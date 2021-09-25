За «Локомотив» в матче с «Химками» дебютировал 17-летний вратарь, который вышел на место удаленного Гилерме

Голкипер «Локомотива» Гильерме получил прямую красную карточку в матче девятого тура РПЛ против «Химок». Эпизод произошел на 53-й минуте: он выбежал из ворот и попал шипами по ноге нападающего Кемаля Адеми.

Место в воротах «Локомотива» занял 17-летний Даниил Худяков. Это его дебют в РПЛ. В этом сезоне Худяков провел два матча за «Казанку» в ФНЛ-2.

После выхода Худякова футболисты «Химок» трижды попали в перекладину. В первом тайме «Локомотив» забил дважды, но оба гола не были засчитаны из-за офсайда.