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#Локомотив #РПЛ #Гильерме #Химки

За «Локомотив» в матче с «Химками» дебютировал 17-летний вратарь, который вышел на место удаленного Гилерме

20 минут назад

Голкипер «Локомотива» Гильерме получил прямую красную карточку в матче девятого тура РПЛ против «Химок». Эпизод произошел на 53-й минуте: он выбежал из ворот и попал шипами по ноге нападающего Кемаля Адеми.

Место в воротах «Локомотива» занял 17-летний Даниил Худяков. Это его дебют в РПЛ. В этом сезоне Худяков провел два матча за «Казанку» в ФНЛ-2.

После выхода Худякова футболисты «Химок» трижды попали в перекладину. В первом тайме «Локомотив» забил дважды, но оба гола не были засчитаны из-за офсайда.

Идет второй тайм
Химки
Химки
0:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол.ру
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