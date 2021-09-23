Суарес забивал голы на всех минутах с первой по 90+7. Последней оставалась 78-я, и он забил на ней «Хетафе»

«Атлетико» обыграл «Хетафе» в гостях благодаря дублю Луиса Суареса на 78-й и 90-й минутах.

До этого матча 78-я минута оставалась последней, на которой Суарес еще не забивал. Теперь он забивал на все минутах, в том числе и на семи компенсированных к основному времени.