Луис Суарес
Примера
Атлетико
Суарес забивал голы на всех минутах с первой по 90+7. Последней оставалась 78-я, и он забил на ней «Хетафе»
3 часа назад
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в гостях благодаря дублю Луиса Суареса на 78-й и 90-й минутах.
До этого матча 78-я минута оставалась последней, на которой Суарес еще не забивал. Теперь он забивал на все минутах, в том числе и на семи компенсированных к основному времени.
- Больше всего голов Суарес забил на 82-й минуте – 14 раз.
- За ней 90-я минута – 12 мячей.
- Реже – по одном голу, если брать стандартные 90 минут – на восьмой, 17-й, и теперь 78-й.
- Во втором тайме Суарес забивал чаще, чем в первом.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые