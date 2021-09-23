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#Луис Суарес #Примера #Атлетико

Суарес забивал голы на всех минутах с первой по 90+7. Последней оставалась 78-я, и он забил на ней «Хетафе»

3 часа назад

«Атлетико» обыграл «Хетафе» в гостях благодаря дублю Луиса Суареса на 78-й и 90-й минутах.

До этого матча 78-я минута оставалась последней, на которой Суарес еще не забивал. Теперь он забивал на все минутах, в том числе и на семи компенсированных к основному времени.

  • Больше всего голов Суарес забил на 82-й минуте – 14 раз.
  • За ней 90-я минута – 12 мячей.
  • Реже – по одном голу, если брать стандартные 90 минут – на восьмой, 17-й, и теперь 78-й.
  • Во втором тайме Суарес забивал чаще, чем в первом.
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