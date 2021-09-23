Бензема поставил рекорд для топ-5 лиг в XXI веке, а «Реал» впервые за 34 года забил так много – 21 гол за шесть туров

На счету Карима Бензема два гола и две голевые передачи. За шесть туров он набрал уже 15 очков по системе «гол плюс пас» забив восемь голов и отдав семь голевых передач.

За первые шесть туров никому из игроков топ-5 лиг не удавалось в XXI веке набрать столько же очков.