Реал
Примера
Карим Бензема
Бензема поставил рекорд для топ-5 лиг в XXI веке, а «Реал» впервые за 34 года забил так много – 21 гол за шесть туров
3 часа назад
«Реал» уничтожил «Мальорку» со счетом 6:1 в шестом туре Примеры.
На счету Карима Бензема два гола и две голевые передачи. За шесть туров он набрал уже 15 очков по системе «гол плюс пас» забив восемь голов и отдав семь голевых передач.
За первые шесть туров никому из игроков топ-5 лиг не удавалось в XXI веке набрать столько же очков.
«Реал» впервые с 1987 года забивает так много на старте сезона – 21 гол. Тогда было 26. Сейчас у «Реала» такие результаты:
🟢 4:1 «Алавес»
🟡 3:3 «Леванте»
🟢 1:0 «Бетис»
🟢 5:2 «Сельта»
🟢 2:1 «Валенсия»
🟢 6:1 «Мальорка»
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