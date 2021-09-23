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Карим Бензема
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#Реал #Примера #Карим Бензема

Бензема поставил рекорд для топ-5 лиг в XXI веке, а «Реал» впервые за 34 года забил так много – 21 гол за шесть туров

3 часа назад

«Реал» уничтожил «Мальорку» со счетом 6:1 в шестом туре Примеры.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 3
Асенсио 24
Асенсио 29
Асенсио 55
Бензема 78
Иско 84
6:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кан Ин 25

На счету Карима Бензема два гола и две голевые передачи. За шесть туров он набрал уже 15 очков по системе «гол плюс пас» забив восемь голов и отдав семь голевых передач. 

За первые шесть туров никому из игроков топ-5 лиг не удавалось в XXI веке набрать столько же очков.

«Реал» впервые с 1987 года забивает так много на старте сезона – 21 гол. Тогда было 26. Сейчас у «Реала» такие результаты:

🟢 4:1 «Алавес»

🟡 3:3 «Леванте»

🟢 1:0 «Бетис»

🟢 5:2 «Сельта»

🟢 2:1 «Валенсия»

🟢 6:1 «Мальорка»

Таблица испанской Примеры

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